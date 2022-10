Barueri estreia na Superliga fora de casa nesta sexta-feira (28)

O Barueri Vôlei estreia na Superliga de Vôlei Feminino nesta sexta-feira (28), às 19h30, jogando fora de casa. As atletas treinadas por José Roberto Guimarães enfrentam as meninas do Fluminense, vice-campeãs estaduais, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. A transmissão da partida será pelo Canal Vôlei Brasil.

As meninas de Barueri jogarão em casa, no José Corrêa reformado, no dia 3 de novemnbro, às 19h, enfrentando o Brasília Vôlei, também com transmissão do Canal Vôlei Brasil.

