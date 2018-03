Barueri faz mutirão contra febre amarela neste sábado (17)

As 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri que estão vacinando contra a febre amarela sem agendamento abrirão no próximo sábado (17) para um mutirão. O serviço será das 8h às 16h.

Barueri já imunizou mais de 217 mil pessoas. A meta é vacinar todo o município, estimado em 270 mil doses, considerando-se moradores, população flutuante e trabalhadores.

Quem ainda não tomou deve ir à UBS portando documento oficial com foto e carteira de vacinação (item obrigatório para crianças com até 12 anos). Quem for viajar para o exterior e precisar do Certificado Internacional de Vacinação (mediante comprovação com passagem) ou tiver qualquer contraindicação à vacina fracionada deve dirigir-se ao SAE (durante a semana e com agendamento).

Veja os locais de vacinação:

• UBS Armando Gonçalves de Freitas, do Pq. Imperial;

• UBS Amaro José de Souza, do Jd. Mutinga;

• UBS Benedito Oliveira Crudo, do Boa Vista;

• UBS Hermelino Liberato Filho, do Jd. Belval;

• UBS Pedro Izzo, do Jd. Esperança;

• UBS Maria de Lourdes Hernandez Matos, do Engenho Novo;

• UBS Maria Francisca de Melo, do Pq. Viana;

• UBS Hélio Berzaghi, do Jd. Paulista; UBS Vince Nemeth, do Jd. Audir;

• UBS Dr. Adauto Ribeiro, do Pq. dos Camargos.