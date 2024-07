Barueri: férias no Shopping Tamboré tem parque inflável, atividades gratuitas e sorteios

O Shopping Tamboré, que fica em Barueri, é uma opção para toda a família aproveitar as férias escolares. Durante o período de 11 a 28 de julho, de quinta a domingo das 15h às 21h, o Taste Lab oferecerá atividades infantis gratuitas com um time de recreação na área externa.

Além disso, o espaço conta com o Parquinho Kids, aberto diariamente, onde os pequenos podem se divertir com uma variedade de brinquedos e atividades. Enquanto as crianças se divertem, os pais podem explorar as diversas opções gastronômicas do Taste Lab.

Parque inflável da Hello Kitty

O Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos funcionará também de quinta a domingo, das 12h30 às 18h, durante todo o mês de julho no Shopping Tamboré. A atração inédita no Brasil conta com sessões de 30 minutos, que incluem um mini labirinto, escorregador, túnel, donuts de almofadas, obstáculos, e uma incrível escalada, tudo imerso no encantador mundo da Hello Kitty. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, ou na bilheteria presencial do evento.

Já na “Hello Kitty Parade”, 12 estátuas pintadas por renomados artistas estão espalhadas pelo mall do shopping, proporcionando uma experiência visual instagramável que rende fotos incríveis.

Mais diversão

O Shopping Tamboré oferece ainda operações infantis permanentes que garantem entretenimento para toda a família. A Estação Kids promoverá durante todo o mês de férias oficinas criativas às terças-feiras e pintura facial às quintas-feiras, das 15h às 19h, sem custo adicional. Para aqueles que adoram se movimentar, os Carrinhos Kids são uma opção divertida e estão disponíveis todos os dias, com descontos especiais para os clientes do programa de benefícios do shopping.

A loja Game Station é um verdadeiro parque de diversões indoor, com atrações para todas as idades, incluindo simuladores, fliperamas, área kids e espaço retrô. O local funciona de segunda a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Os cinéfilos também encontram longas mais esperados como “Divertida Mente 2”. O tempo passou, Riley cresceu e agora tem corpo e mente de adolescente. Alegria, Raiva, Medo, Nojo e Tristeza são mais uma vez os protagonistas da história. Em “Meu Malvado Favorito 4”, Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Sorteios no Shopping Tamboré

Além de todas essas atrações, o shopping promove o tradicional sorteio mensal. De 1 a 31 de julho, clientes cadastrados no app de relacionamento do shopping concorrem a incríveis prêmios.

Os clientes três estrelas podem ganhar um vale-viagem da CVC no valor de R$ 10 mil, uma mala Samsonite Upscape de 26kg e uma mala de bordo Upscape de 10kg. Já para os que contam com duas estrelas, o prêmio é um vale-viagem da CVC de R$ 5 mil e uma mala Samsonite Upscape de 10kg. Com uma estrela, os clientes concorrem a uma mala Samsonite Upscape de 10kg.