Barueri gerou mais de 225 mil empregos com carteira assinada em 2023

Barueri se destacou como um dos principais polos de geração de emprego no Brasil em 2023, entre as cidades com população de 100 a 500 mil habitantes. Com 316.473 habitantes, o município gerou 225.991 empregos com carteira assinada entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, de acordo com dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado do ano.

O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos em Barueri no ano passado, com destaque para comércio eletrônico, tecnologia da informação e serviços de apoio às empresas (empresas terceirizadas). O comércio varejista e a indústria também apresentaram crescimento significativo, impulsionados pelo aumento do consumo e investimentos em novas empresas e expansão de empresas já existentes.

Até novembro, no ranking geral, Barueri ficou atrás apenas de grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e outras. O acumulado do ano nesse período mostrou que a cidade totalizou 211.731 novos empregos, ficando em primeiro lugar entre as não capitais e entre os municípios com população entre 100 mil e 500 mil habitantes.

“O resultado só não foi mais positivo ainda porque no mês de dezembro, como é comum em boa parte dos municípios brasileiros, houve um maior número de demissões por conta da sazonalidade de empregos temporários do comércio no final de ano”, explica a administração municipal. No município de São Paulo, por exemplo, o saldo foi de –42.209 e em Barueri de –5.034. No acumulado do ano, entretanto, o resultado foi positivo: 4.073 novos postos de trabalho criados no município.

De acordo com a Prefeitura, a localização estratégica: próxima à capital paulista, com fácil acesso a rodovias e aeroportos; infraestrutura ambiente de negócios favorável com incentivos fiscais, desburocratização e segurança jurídica; e a presença de mão de obra qualificada estão entre os fatores que contribuíram para o desempenho de Barueri na geração de empregos.