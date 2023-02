As meninas do Barueri Vôlei jogam diante de sua torcida nessa quarta-feira (1) contra o São Caetano, que está na zona de rebaixamento na tabela da Superliga de Vôlei Feminino.

O jogo, que pode ser decisivo para as pretensões do Barueri de participar dos playoffs e também para o rebaixamento do time do ABC, começa às 18h.

Os torcedores que quiserem acompanhar no Ginásio podem reservar seu ingresso nesse site.

