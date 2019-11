Barueri larga na frente e Osasco conta com apoio da torcida na 2ª partida da final

O Vôlei Osasco-Audax precisa vencer o jogo desta sexta-feira (8) e o Golden Set, na sequência, para conquistar o 15° título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. Na noite desta quarta-feira (6), no ginásio José Corrêa, foi superado pelo São Paulo F.C/Barueri por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 26/24 e 26/24 em 1h34.

Para a levantadora Juma, do São Paulo/Barueri, esta vitória representou um prêmio pelo trabalho da equipe no campeonato. “Acho que conseguimos chegar em um sincronismo e numa tranquilidade e colocamos isso dentro de quadra, coisa que não estávamos fazendo nos outros jogos”, afirmou.

Para superar as adversárias da cidade vizinha, as osasquenses esperam contar com o apoio de sua apaixonada torcida, que deve lotar o José Liberatti para a segunda partida decisiva, a partir das 21h30.

Apesar do resultado negativo, o time do Vôlei Osasco não vai se deixar abater, garante a líbero Camila Brait. “Não vamos abaixar a cabeça. Sabemos do nosso potencial. Não tem nada perdido e agora vai ser em casa, onde, tenho certeza, a nossa fantástica torcida vai nos apoiar do início ao fim e fazer toda a diferença para que, todos juntos, consigamos buscar esse título”, afirmou.

Campeonato Paulista de Vôlei Feminino – Final

8/11 – Osasco Audax x São Paulo F.C/Barueri

21h30 – Ginásio José Liberatti – Osasco

6/11 – São Paulo F.C/Barueri 3 x 0 Osasco Audax (25-22, 26-24 e 26-24)

Ginásio José Corrêa – Barueri