Barueri: mulher que teve nariz e orelha arrancados pelo ex-namorado pede doações

Talita Oliveira Rocha, moradora de Barueri, teve o nariz e a orelha arrancados a mordidas pelo ex-namorado Ricardo Willian, que não aceitava o fim do relacionamento, em novembro de 2017. Desde então, já passou por sete cirurgias, cinco para a reconstrução do nariz e duas nas orelhas, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre todos os procedimentos.

Ricardo Willian foi preso nove meses depois de cometer o crime (leia a matéria), mas Talita carrega as marcas físicas e psicológicas da violência que sofreu. “Eu fico bem na minha casa, sozinha, mas quando estou na rua as pessoas olham, perguntam. Sempre tenho que contar a mesma história e revivê-la todos os dias”.

A mulher, que tem três filhos, está desempregada e, além dos traumas psicológicos, enfrenta também dificuldades financeiras. Por este motivo, criou uma vaquinha online para conseguir ajuda no custeio dos procedimentos cirúrgicos e pós-operatórios.

Para doar, basta acessar a vaquinha virtual neste link.

As doações também podem ser feitas diretamente em conta bancária em nome de Talita Regina Rocha Oliveira, CPF 379.306.938.99, Agência 6720-2, Conta Corrente 37951-4, Banco do Brasil.

Talita vive sob proteção do programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Barueri (GCMB).