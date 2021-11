Barueri oferece cursos gratuitos de controlador de acesso, eletricista e mais 15

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri abre, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, as inscrições para a nova fase do Programa Meu Futuro, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional aos munícipes. Desta vez, serão abertas 765 vagas em 17 cursos.

Esta edição tem novidades, como opções de cursos de 16, 30 e 40 horas (carga horária menor do que a habitual) e novas áreas de interesse. Há cursos mais técnicos, como eletricista autônomo e gestão de pequenos negócios e cursos para aprimoramento pessoal, como Inteligência Emocional e Produtividade e Home Office (confira a relação completa de cursos abaixo).

As aulas começam em 1º de dezembro e ficarão disponíveis na plataforma online, modalidade EaD (Educação a Distância), até o 13 de dezembro deste ano. Ao final do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital.

Como se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos em Barueri:

O link para inscrições, informações sobre cursos, lista de aprovados, dentre outros detalhes serão disponibilizados na página do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram.

Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, dentro de alguns dias, receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token).

Para se inscrever, é necessário ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o ensino fundamental e possuir o Cadastro do Cidadão atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

Confira todos os cursos oferecidos nesta fase do Programa Meu Futuro:

– Eletricista autônomo (carga horária: 40h);

– Comportamento digital (carga horária: 30h);

– Rescisão de contrato de trabalho (carga horária: 30h);

– Cálculo de férias (carga horária: 30h);

– Soft Skill – Como melhorar suas habilidades (carga horária: 30h);

– Entrevistas on-line – Ferramentas preciosas (carga horária: 30h);

– Produtividade e home office (carga horária: 30h);

– E-commerce (carga horária: 30h);

– Estratégias de conteúdos web (carga horária: 30h);

– Destravando a comunicação (carga horária: 30h);

– Qual a sua personalidade? Conheça os diferentes tipos (carga horária: 30h);

– Inteligência emocional (carga horária: 30h);

– Controlador de acesso (carga horária: 30h);

– Noções da nr35 (carga horária: 16h);

– Cuidados paliativos (carga horária: 30h);

– Processos gerenciais (carga horária: 30h);

– Gestão de pequenos negócios (carga horária: 30h).

