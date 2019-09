Barueri proíbe caminhões no horário de pico em diversas vias de Alphaville/Tamboré

A Prefeitura de Barueri publicou o decreto 9.025, que determina a proibição da circulação de caminhões em diversas vias de Alphaville e Tamboré de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, horário de pico com a saída da maioria dos funcionários das empresas da região.

Os caminhoneiros que descumprirem a medida estarão sujeitos a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira nacional de habilitação, por infração média.

…

Vias de Alphaville com a circulação de caminhões proibida das 17h às 20h, de segunda a sexta (exceto feriados):

– Alameda Alphaville, no trecho entre o nº 1.555 e a Alameda Mamoré;

– Alameda Mamoré, em toda a extensão;

– Alameda Rio Negro, em toda a extensão;

– Alameda Grajaú, em toda a extensão;

– Alameda Itapecuru, em toda a extensão;

– Alameda Oiapoque, em toda extensão;

– Praça Oiapoque, em toda a extensão;

– Alameda Amazonas, em toda a extensão;

– Alameda Purus, em toda a extensão;

– Avenida Cauaxi, em toda a extensão;

– Alameda Madeira, em toda a extensão;

– Alameda Araguaia, no trecho entre a Av. Dr. Dib Sauaia Neto até a Alameda Juari;

– Avenida Piracema, no trecho entre a Alameda Rio Preto e Avenida Ceci, sentido bairro;

– Avenida Piracema, no trecho entre a Avenida Aruanã e Avenida Marcos Penteado Ulhoa Rodrigues, sentido Rodovia Castelo Branco;

– Avenida Aruanã, no trecho entre a Avenida Tucunaré e a Avenida Piracema, sentido São Paulo;

– Avenida Paiol Velho, no trecho entre a rotatória com a Avenida Eucaliptos e Alameda Amazonas, sentido Alameda Mamoré.

…

A restrição não atinge os caminhões utilizados em serviços de urgência, Correios, guincho, cobertura jornalística e manutenção e sinalização viária, entre outros.

A proibição também não se aplica aos veículos urbanos de carga (VUC), desde que cadastrados e autorizados pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

A restrição não vale nos feriados.