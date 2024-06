Barueri recebe espetáculo “Auto da Compadecida” com entrada gratuita no sábado e domingo

Barueri recebe espetáculo “Auto da Compadecida” com entrada gratuita no sábado e...

A Praça das Artes de Barueri, no Jardim dos Camargos, recebe neste sábado (22) e domingo (23), o espetáculo “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna. Trata-se de um clássico do teatro nacional interpretado pela turma do Núcleo de Teatro de Barueri.

Na apresentação, o público será levado à cidade de Taperoá, na Paraíba, onde os protagonistas João Grilo e Chicó vivem histórias bem humoradas. As músicas compostas para o espetáculo são conduzidas por músicos do Circo Açucena.

A entrada é gratuita e não há a necessidade de retirar previamente os ingressos. No sábado, o espetáculo será apresentado às 20h, e no domingo, às 18h.

SERVIÇO

Espetáculo Auto da Compadecida

Quando: sábado 22/06 às 20h e domingo 23/06 às 18h

Onde: Praça das Artes – Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri

Entrada Gratuita

Classificação Livre