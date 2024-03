Barueri recebe Fórum Regional Cidades Inteligentes e Sustentáveis dia 27

O Centro de Eventos de Barueri recebe no dia 27 de março, a partir das 9h, o Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, as chamadas smart cities. O encontro discutirá o conceito moderno de gestão pública.

Já estão confirmadas as presenças do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth; do presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; do prefeito de Barueri, Rubens Furlan; e outras autoridades, empresários e influenciadores.

O evento será replicado em cinco regiões de São Paulo, sempre com o objetivo de fomentar o conceito de smart cities, ou cidades inteligentes, para desenvolver uma sociedade mais sustentável econômica, social e ambientalmente, avançada tecnologicamente, inovadora, inclusiva, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população.

Esse encontro é promovido pelo Instituto Smart City Business America (ISCBA) e conta com o apoio da Desenvolve SP, da Agência de Fomento do Governo do Estado de São Paulo, do Instituto de Pesquisas em Ecologia Humana (IPEH) e da Prefeitura de Barueri.