Barueri sedia 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu neste fim de semana

Barueri recebe neste final de semana, dias 25 e 26 de maio, a 2ª Etapa do Circuito Paulista 2024 de Jiu-Jitsu. O grande evento esportivo será no Ginásio José Corrêa, das 9h às 18h, com entrada gratuita para todos os interessados mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

publicidade

A competição reunirá atletas de diversas faixas etárias e categorias de peso, do Galo ao Pesadíssimo I, passando por Pluma, Pena, Leve, Médio, Meio-Pesado, Pesado e Super Pesado. As disputas serão realizadas nas categorias Mirim, Infantil A e B, Infanto A e B, Juvenil, Adulto, Master 1 a 6.

Organizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, o Circuito Paulista é um dos principais eventos da modalidade no estado e reúne os melhores atletas em busca de pontos importantes para o ranking estadual. A etapa de Barueri promete reunir centenas de competidores de várias equipes e cidades.

publicidade

Além da emoção das lutas, o público presente poderá aproveitar para conhecer mais sobre o jiu-jitsu e as escolinhas da região que estarão representadas no evento. As doações de alimentos arrecadadas serão destinadas a entidades assistenciais do município.

O Ginásio José Corrêa fica localizado na Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri.