Barueri tem vagas de emprego abertas para vigilante, auxiliar de limpeza, empilhador e mais

A Casa do Trabalhador da Prefeitura de Barueri reúne entre esta segunda e sexta-feira, dias 21 a 25 de março, vagas de emprego em diversas áreas.

Há oportunidades para os cargos de motorista, auxiliar de limpeza, vigilante, empilhador, separador de mercadoria, auxiliar de produção, operador de vendas e serviços, limpador de vidros, motorista categoria D, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, encarregado de expedição e ajudante de marcenaria.

A função de separador de mercadoria exige ensino médio completo. O salário é de R$ 1,5 mil mais vale refeição e vale transporte. Já a remuneração para o cargo de motorista, que exige ensino médio completo, é de R$ 2,4 mil mais cesta básica e vale transporte.

O cargo de auxiliar de produção pede ensino médio completo. O salário é a combinar e a empresa oferece cesta básica e vale transporte. Para vigilante também é preciso ter o ensino médio completo e o salário é de R$ 1.845,06 mais cesta básica e vale transporte.

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados devem encaminhar currículo para curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também é necessário preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil.

