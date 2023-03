Barueri terá Caminhada Inclusiva no sábado (25)

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD) realiza neste sábado (25), em parceria com o Grupo de Mães e Familiares de Pessoas com Deficiência (GMFPCD) a 6ª Caminhada Inclusiva.

O encontro, que já está na sua sexta edição, começa às 9h no Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri) e é aberto a todos os públicos.

O objetivo é reunir o maior número possível de pessoas em torno da causa da pessoa com deficiência.

O evento contará com diversas ações culturais e brincadeiras para garantir a diversão do público e, principalmente, conscientização sobre o tema.

Transporte gratuito

A SDPD vai disponibilizar para as pessoas com deficiência e seus familiares que queiram participar da Caminhada transporte gratuito por meio de vans comuns (não se tratam de carros adaptados). Os pontos de embarque são: