Barueri terá clínica veterinária pública estadual no programa “Meu Pet”

Barueri será uma das cidades contempladas com a implantação de uma clínica veterinária pública, com atendimento gratuito, no programa “Meu Pet”, do governo do estado.

O local cedido pela Prefeitura de Barueri para implantação da clínica fica no Centro de Proteção ao Animal Doméstico I (Cepad), que já oferecia atendimento de rotina gratuito aos pets dos moradores e passará por uma reestruturação visando ampliar a assistência.

De acordo com a administração municipal, na clínica pública estão previstas, mensalmente, 300 consultas gerais, 100 delas com especialistas; 400 castrações; 25 cirurgias, dentre as quais ortopédicas, obstétricas, oncológicas e gerais; 50 procedimentos, como tratamento de TVT (tumor venéreo transmissível), sondagem e retirada de espinhos / miíase (infecção de pele causada pela presença de larvas de moscas); 60 curativos; 1000 retornos de acompanhamento e medicações; 350 exames de imagem (ultrassom e eletrocardiograma) e biológicos (sangue, bioquímicos, parasitológicos), entre outros. Tudo de graça.

Serão contemplados todos os animais pertencentes a pessoas residentes em Barueri e os casos de maus-tratos atendidos pelas polícias Militar e Civil Ambiental.

“Um desejo antigo da cidade”

Para a médica veterinária do Cepad, Camilla Panizza de Camargo, o projeto estadual e a infraestrutura municipal vão impulsionar ainda mais os atendimentos existentes de saúde animal em Barueri e contribuir fortemente com o bem-estar dos pets. “Muita coisa vai mudar. Essa clínica representa um desejo antigo da cidade, inclusive da gente que é do grupo técnico, porque a demanda é muito grande”, conta.

De acordo com Camila, “atualmente, com a pandemia, a gente tem feito uma média de 120 a 150 atendimentos mensais, e nossa intenção é chegar a pelo menos 300. Melhorando nosso centro cirúrgico, a nossa estrutura, tendo uma ala de laboratório, um local específico para fazer exames de imagens, a gente vai conseguir passar a atender média e alta complexidade num futuro breve”, comemora.

Ainda não foi divulgada previsão de inauguração da clínica veterinária pública em Barueri.

O Programa Meu Pet é inédito no estado de São Paulo e visa dar apoio a ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais domésticos, incluindo vacinação, castração e adoção responsável. “A pandemia aumentou ainda mais a necessidade de cuidados com os pets. É visível a necessidade de atendimento veterinário e até cirúrgico em algumas circunstâncias para os animais”, afirmou o governador João Doria (PSDB).