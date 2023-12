Barueri terá novos locais para votação nas eleições de 2024

Eleitores da 199ª Zona Eleitoral de Barueri, em específico da região do Jardim Paulista, Jardim Júlio e do Vale do Sol, terão quatro novos locais de votação nas eleições municipais no ano que vem.

Serão as escolas:

– EMEIEF Benedito Adherbal Farbo, situada na Rua Nilo, 99, no Vale do Sol;

– EMEF Onofra da Silva, localizada na Estrada dos Pinheiros, 1450, no Jardim Paulista;

– EMEF Sidney Santucci, da Rua São Fernando, 565, no Jardim Júlio;

– ITB Prof. Munir José, da Estrada velha de Itapevi, 2679, no Jardim Paulista.

Os interessados em votar nestes novos locais, devem acessar o site: https://www.tre-sp.jus.br/#/ para atendimento on-line.

Em 2024 serão realizadas as eleições municipais por todo o Brasil. Candidatos a prefeito apresentam propostas para a gestão da cidade, enquanto os vereadores concorrem para representar os interesses das comunidades nas Câmaras Municipais, onde são discutidas e aprovadas leis locais.

Em Barueri, o prefeito Rubens Furlan, reeleito em 2020, não poderá disputar a corrida à Prefeitura, e aposta em seu vice-prefeito, Beto Piteri, para o suceder no cargo.