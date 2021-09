Barueri terá piscinão do tamanho de prédio de 7 andares para combater enchentes no Centro

Um novo piscinão em construção ao lado da estação Jardim Silveira da CPTM, às margens do rio Barueri-Mirim, vai combater os alagamentos na região central de Barueri, comuns nos períodos de chuvas. Além desse, há projetos para a construção de mais dois grandes reservatórios de águas da chuva na área.

“Estamos focados, trabalhando muito forte, na questão de enchentes em nossa cidade”, afirma o secretário de Obras, Beto Piteri.

A obra próxima à estação ferroviária está na fase de escavação, onde será construído o piscinão, e da execução das paredes da fundação. Ela teve início em maio e tem previsão de conclusão em 2023. No local também está sendo construída uma ponte que melhorará a fluidez no trânsito de caminhões na região.

24 mil metros quadrados

Segundo a Prefeitura, o piscinão terá cerca de 24 mil metros quadrados de área e aproximadamente 22 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de sete andares. Esse reservatório deverá ser capaz de reter mais de 200 mil metros cúbicos de água, volume suficiente para evitar a cheia do rio Barueri-Mirim em dias de chuva intensa, por exemplo.

Depois de pronto, um sistema de bombas hidráulicas fará o excesso de água desviar para o reservatório, em dias de chuvas intensas, para posteriormente ser escoado paulatinamente de volta ao rio, por um ramal do próprio piscinão. No projeto do piscinão, está prevista ainda a construção de uma pista no entorno do reservatório, que poderá ser utilizada como área de lazer.

Outras áreas

O secretário de Obras de Barueri declara ainda que em outras regiões serão realizadas ações contra os alagamentos, como a galeria da Vila do Sapo (bairro Engenho Novo) e a construção de uma outra galeria na avenida Piracema, perto do Shopping Tamboré, em fase de licitação. “Queremos resolver o problema de enchentes lá também”.

