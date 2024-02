Barueri vai a Brasília enfrentar o time da casa pela Superliga de Vôlei Feminino

O Barueri enfrenta as donas da casa hoje (26) em Brasília em jogo válido pela 18ª rodada da Superliga de Vôlei Feminino.

O time brasiliense está precisando de uma vitória já que precisa dos três pontos para encostar no Maringá e no Bluvolei, e conseguir se classificar para a próxima etapa do campeonato.

Já o Barueri precisa vencer para se manter na zona de classificação.

Atualmente, as meninas do técnico Wagner Copini estão em 7º enquanto o Brasília ocupa a 10ª colocação.

Na primeira fase, quando recebeu as meninas de Brasilia em casa, o Barueri venceu o jogo por 3×2.

A partida será no Sesi Taguatinga, às 21h, com transmissão pelo SporTV2.