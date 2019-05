Barueri vai abrir inscrições para 12 cursos gratuitos

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri promove à 7ª fase do Programa Meu Futuro, que oferece cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos. Nesta edição serão abertas vagas para 12 cursos, dentre eles uma novidade: Instalador de Hidráulica.

Além do novo curso, haverá também o de Instalador de Drywall, Eletricista Instalador, Auxiliar de Logística, Portaria e Recepção, Departamento Pessoal, Gestão de Qualidade, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Técnicas de Segurança do Trabalho, Cuidador e Técnicas de Oratória.

Haverá opções de cursos de manhã (das 9h às 12h), à tarde (das 14h às 17h) e à noite (das 18h30 às 21h30), de acordo com a procura. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, na rua Professor Max Zendron, 177, Vila São Jorge (na Assinco). O evento de recepção dos novos alunos será no dia 12 de junho, às 15h, no Centro de Eventos.

COMO SE INSCREVER

A inscrição será de 3 a 7 de junho (ou até que haja vagas), das 8h30 às 16h30, no Centro de Qualificação Profissional (Rua Domingos Crudo, 248, Centro de Barueri).

Os atendimentos serão limitados a 120 senhas por dia e não serão aceitas matrículas sem que o candidato esteja com todos os documentos exigidos no momento da inscrição.

As vagas são destinadas a moradores de Barueri com 18 anos ou mais. É necessário estar com o Cadastro Cidadão atualizado e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Quem precisar de vale transporte deve comprovar morar a mais de dois quilômetros de distância do local do curso, conforme determina a lei municipal 2.627, além de providenciar também o CNIS, emitido gratuitamente no Ganha Tempo Municipal.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 ou 4199-0513.