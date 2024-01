Barueri vai enfrentar o Sesc Flamengo pela Copa Brasil de vôlei

Após derrota avassaladora sobre o Sesi Bauru no sábado (13), na casa das adversárias por 3×0, o Barueri Vôlei se prepara para novo desafio, que será enfrentar o Sesc Flamengo pela Copa Brasil, competição que reúne os 8 melhores times da Superliga de Vôlei.

publicidade

As meninas de Barueri, que ficaram em 8º lugar no primeiro turno da Superliga, enfrentam as líderes em jogo ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de Vôlei.

O duelo deve acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 22 de janeiro.

publicidade

Vale ressaltar que as baruerienses, em 8º, derrubaram no sábado as até então 3ª colocadas na tabela de classificação.