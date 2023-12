Barueri Vôlei recebe o Brasília nesta quinta-feira (14)

O Barueri Vôlei, embalado pela primeira vitória na competição sobre o Bluvôlei no sábado (9), recebe agora o Brasilia Vôlei para a 7ª rodada da Superliga de Vôlei Feminino. A oposta Jheovana marcou 25 pontos neste jogo e a líbero Paulina levou o Viva Vôlei como a melhor da partida.

O jogo desse sábado é praticamente uma disputa pelo 9º lugar na tabela e representa a luta do time barueriense para entrar no Z8, a zona de classificação para os playoffs. O Brasília está em 10º, e o Barueri em 9º; ambos com o mesmo número de jogos e vitórias.

A partida será no Sportville (Rua Mari, 100, Jardim Califórnia – Barueri), às 18h.