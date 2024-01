Barueri Vôlei vence de novo na Superliga fora de casa

O Barueri Vôlei venceu mais uma fora de casa na rodada desta terça-feira (17) da Superliga de Vôlei Feminino. Dessa vez, as atletas treinadas por Wagner Copini despacharam o Fluminense por 3×0 na casa das adversárias.

Com mais essa vitória, a 4ª do ano consecutiva, o time subiu do 8º para o 6º lugar na tabela de classificação.

O próximo jogo do Barueri será no dia 23, também fora de casa, contra o Sesc Flamengo, do técnico Bernardinho, pela Copa Brasil. Depois, dia 26, as duas equipes voltam a se encontrar, dessa vez no Sportville, pela Superliga de Vôlei.