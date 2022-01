Barueri volta a montar tendas para testagem de covid-19 após aumento de casos

Devido ao aumento de casos da covid-19, principalmente por conta da variante ômicron, a Prefeitura de Barueri voltou a montar tendas para testagem. O serviço, oferecido no estacionamento do Ginásio Poliesportivo José Corrêa, é destinado às pessoas com sintomas da doença e aos assintomáticos que tenham tido contato com pessoas infectadas.

O acesso ao teste nas tendas é feito por agendamento realizado por meio do APP Saúde Barueri (apenas munícipes maiores de 12 anos), do call center (11) 4349-0600 e das Unidades Básicas de Saúde.

O atendimento nas tendas é feito das 7h30 às 16h, de segunda à sexta-feira. Excepcionalmente neste sábado e domingo, dias 15 e 16 de janeiro, haverá atendimento das 07h30 às 16h, também mediante agendamento. O ginásio está localizado na avenida Guilherme P. Guglielmo, 1.000, Bethaville.

A Secretaria de Saúde de Barueri alerta que nos primeiros dias de funcionamento, devido à grande procura do serviço, pode ocorrer sobrecarga de acessos ao aplicativo da Saúde e ao call center, o que acaba dificultando o agendamento. Contudo, as medidas necessárias serão tomadas para o atendimento de todos.

O tipo de teste realizado na tenda é o RT-PCR, também conhecido como “teste do cotonete”. A Secretaria de Saúde ressalta que os pacientes que apresentarem sintomas graves (febre alta, dores no corpo, dificuldade de respirar, dor de garganta, tosse etc.) devem buscar atendimento médico no pronto-socorro mais próximo da residência.