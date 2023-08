Basket Osasco é superado pelo São Paulo na estreia do Campeonato Paulista

Com o ginásio Geodésico lotado, o Basket Osasco e o São Paulo fizeram um grande jogo na abertura do Campeonato Paulista de Basquete masculino, na noite desta terça-feira (1). O duelo terminou com vitória do Tricolor, atual vice-campeão brasileiro e mundial, por 95 a 83.

Betinho, com 22 pontos, foi o cestinha do São Paulo e do jogo, enquanto pelo Basket Osasco os destaques foram Augusto, com 18 pontos, Robinho, com 13, e Alexei, com 11.

“A gente tem que ver os pontos positivos e negativos desta estreia contra o São Paulo. Querendo ou não, trata-se do vice-campeão brasileiro, um time que briga por título. Vamos assistir ao vídeo do jogo e trabalhar nestes próximos dias para buscar uma vitória no duelo contra Franca”, analisou Alexei, ala-armador que fez sua reestreia pelo time.

O Basket Osasco volta a jogar já no sábado (5), às 19h, contra o Sesi Franca Basquete, atual campeão paulista e do NBB. O duelo será novamente no ginásio Geodésico, que fica na Avenida Eucalipto, número 281, no bairro Cidade das Flores, com entrada gratuita para os torcedores.