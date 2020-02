Batalha de vizinhos em Alphaville: Eliana cai e é superada por Rodrigo Faro na audiência

A audiência do “Hora do Faro”, programa da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, conseguiu ultrapassar o Programa da Eliana, do SBT, que registrou queda, no domingo de carnaval (24).

Os vizinhos, moradores de Alphaville, são grandes concorrentes da programação dominical na TV aberta.

Faro registrou 6,4 e superou Eliana, que marcou 6,3 pontos de audiência, segundo informações do Katar Ibope.

O Programa da Eliana havia consolidado sua audiência no ano passado vinha se mantendo no início deste ano, até a queda no último domingo.

A audiência das tardes de domingo é liderada pelo “Domingão do Faustão”, da TV Globo, apresentado por Fausto Silva, que registrou 15,4 pontos no domingo de carnaval.