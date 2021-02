BBB 21: Gilberto conta susto que levou com vendedor de batata quando viveu em Itapevi

Itapevi foi destaque no Big Brother Brasil 21. Gilberto contou em conversa com Juliette que viveu um tempo na cidade, no Jardim Rosemary, e se assustou no contato com Batatá Uou, um vendedor de batata muito conhecido na cidade pelo jeito extravagante de abordar os clientes nas ruas.

publicidade

“Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, lembrou Gilberto.

Ele declarou que os sustos que levou com o vendedor de batata o fizeram pegar “ranço” e ele procurava passar sempre longe dele.

publicidade

gente o gilberto falando do batata que vendia batata em itapevi, um momentinho 100% itapeviense eu to feliz pic.twitter.com/etoZZVb88J — kanye (@camicomestotown) February 15, 2021

A menção no BBB 21 fez diversos seguidores e amigos marcarem Batata Uou nas redes sociais com o vídeo da declaração de Gilberto.

publicidade

Muitos itapevienses chegam a declarar que o fato de ele já ter vivido na cidade é motivo para ganhar a torcida dos moradores do município. “Top Itapevi é outro nível. Vamos torcer pro antigo morador”, comentou uma internauta. “Chocada Itapevi foi parar no BBB”, postou outra.