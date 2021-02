BBB 21: Karol Conká diz que Nego Di “manipulava muito”

Na madrugada desta terça para quarta-feira (17), Karol Conká conversou com Pocah e Fiuk sobre a eliminação de Nego Di no terceiro paredão do BBB 21. Ela disse que o humorista, eliminado com 98,76% dos votos, tentava manipular os brothers.

publicidade

“Ele manipulava muito no sentindo de sempre tentar entrar na nossa cabeça e muitas vezes ignorando o processo de evolução de cada um”, reclamou a cantora.

A sister, que é protagonista das maiores polêmicas desta edição do reality até o momento, reclamou ainda que Nego Di não a deixava expor suas ideias e ficava incomodado por não conseguir mudar seus pensamentos e de Lumena.

publicidade

“Ele se incomodou com o que a Lumena falou para ele hoje. Ele tentou falar dela para mim, falou para mim, eu falei não concordo”, disparou, após a eliminação do brother, que representou a maior rejeição da história do BBB.

A eliminação de Nego Di agitou famosos e internautas, que colocaram o nome do humorista nos assuntos mais comentados no Twitter na noite desta terça. Nomes como Marília Mendonça, Maisa Silva, Bruno Gagliasso e Valesca Popozuda festejaram o resultado da votação.

publicidade

98 e eu acho q foi pouco kkkkkkk — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) February 17, 2021

Pronto Nego Di 98! Agora só esperar a Karol pra ir com 100 — Kevinho (@kevinho) February 17, 2021

O cantor Kevinho, novo morador ilustre de Alphaville, além de curtir a porcentagem histórica de votos que eliminou Nego Di, aproveitou para inciar a campanha para a eliminação de Karol Conká com 100% de rejeição. “Pronto, Nego Di 98… Agora só esperar a Karol pra ir com 100”, escreveu.

Pronto Nego Di 98! Agora só esperar a Karol pra ir com 100 — Kevinho (@kevinho) February 17, 2021

Confira alguns memes sobre a eliminação de Nego Di:

NEGO DI TIROU A REJEIÇÃO DE 94% DA PATRÍCIA #BBB21 pic.twitter.com/ohCUjnfKpP — ronn intocável (@ronncomenta) February 17, 2021

Ana Maria Braga se arrumando pra entrevistar o Nego Di hoje #BBB21 pic.twitter.com/3XEW6UjzuO — z e z e (@yosoyzeze) February 17, 2021