BBB 21: Lucas Penteado pede votos pela saída de Nego Di

Em conversa com Pocah e Projota, humorista fez planos para caso volte do Paredão

Lucas Penteado, que pediu para deixar o Big Brother Brasil 21, declarou voto e pediu para seus seguidores nas redes sociais votarem pela saída de Nego Di no paredão desta terça-feira (16). O humorista está na berlinda contra Sarah e Fiuk.

Outros famosos também declararam torcida pela saída do comediante:

pq fã de sertanejo vota, pq vc abandonou seu amigo, pq vc n soube aproveitar a primeira liderança da casa, pq vc usa história de superação p passar por cima das pessoas, pq vc se acha jogador demais, pq vc mentiu sobre a sarah, pelo seu comentário idiota sobre a carla #ForaNegoDi — marilia esta otimista (@MariliaMReal) February 15, 2021

Que vontade que eu tava de escrever isso: FORA NEGO DI !!!!!! — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) February 15, 2021

Numa boa mesmo, num paredão com Nego Di, quem vota na Sarah NÃO PODE SER NORMAL! — Felipe Neto (@felipeneto) February 15, 2021

Esse é o link do "Espero Tua (Re)Volta", filme ganhador de vários prêmios em festivais pelo mundo. O @koka_lucas é um dos protagonistas. Bora marcar o @negodioficial pra ele assistir quando sair do #bbb21 e repensar o significado de VAGABUNDO?#ForaNegoDihttps://t.co/jDJZTz5fRC — Mariana Xavier (@marixareal) February 15, 2021

Nesta segunda-feira (15), Nego Di falou, na cozinha do Vip do BBB21, com Pocah e Projota, de planos para caso volte do terceiro Paredão do programa.

Disse que irá colocar roupas por baixo para pular na piscina do BBB 21. “Depois, vou abrir minha agenda de barbeiro. Na festa da Karol, vou ficar até o final, me permitindo”, declarou Nego Di.

Além disso, afirmou: “Aí vou pintar meu ‘cavanha’ de amarelo também. Queria botar uns cílios em mim”. Os outros brothers riram e o humorista revelou ainda que, se ficar, irá até pedir para encarar o Castigo do Monstro. “Independente de quem seja”, disse.