BBB 22: enquete aponta eliminação de Jade Picon com mais de 85% dos votos

A enquete feita pelo portal Uol aponta que há grande chance de Jade Picon ser eliminada do BBB 22, na noite desta terça-feira (8). No Paredão, Jade tem 84,72% dos votos na enquete até às 12h27 de hoje, contra 10,74% de Jessilane e 4,56% de Arthur.

A enquete do UOL não possui caráter cientifico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo. Outras enquetes realizadas pelo Extra e em redes sociais ao longo desta terça também apontam para a eliminação da de Jade Picon do BBB 22 com mais de 80% dos votos. No Twitter, a hashtag “ForaJade” ficou entre os assuntos mais comentados no início dessa semana.

Na madrugada desta terça (8), a influenciadora digital disse que está preocupada com sua possível eliminação. A sister declarou também que acredita se tratar de um falso paredão, com a chance de retornar ao BBB 22, caso seja eliminada. “Só espero que seja falso se for para eu sair. Imagina que broxante [sair]. Eu estou só aguardando mesmo”, desabafou Jade Picon, à Linn da Quebrada.

O Jogo da Discórdia, na noite de segunda, mexeu mais ainda com os ânimos dos brothers. Jade e Arthur trocaram farpas: “Vamos esperar amanhã. Eu tô tranquilo”, disse Arthur durante bate boca com a influenciadora.

“Não estou ansiosa, está tudo maravilhoso. Você está mais perto da porta, se quiser já ir”, disparou Jade. “Deixo você ir! As damas primeiro e tá tudo certo. E o seu discurso ontem foi super apelativo”, rebateu o brother, referindo-se ao momento em que Jade defendeu que quer ganhar o BBB 22 para usar o prêmio de R$ 1,5 milhão para ajudar instituições carentes.