BBB 22: Natália diz que negros foram escravizados porque eram fortes e é criticada por vereador de Osasco

Durante o primeiro dia de confinamento no BBB 22, a modelo e designer de unhas Natália, do grupo Pipoca, fez uma declaração polêmica sobre a escravidão. A opinião da sister foi duramente criticada nas redes sociais e entre as pessoas que se manifestaram está o vereador Emerson Osasco.

publicidade

“Eu sou preta, realmente tem a história que a gente veio e viemos como os escravos sim, por que? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte. Por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso. Porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá pra fazer aquilo não conseguiria. Entendeu?”, disse Natália, durante uma conversa com outros participantes.

Após o episódio, Emerson Osasco usou as redes sociais, nesta terça-feira (18), para criticar a fala da participante. “Natália romantizou a escravidão no Brasil ao dizer que os pretos foram escravizados por que eram bons no que faziam’”, declarou o parlamentar, que é ativista do movimento negro.

publicidade

“A grande verdade é que [os negros] foram sequestrados para trabalho forçado e não por serem bons em trabalho escravo. Lamento como a visão deturpada da realidade ainda é dita pelas pessoas, ainda mais por uma mulher preta”, completou o vereador osasquense.