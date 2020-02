BBB20: Tiago Leifert faz textão para se defender de críticas de famosas e Bruna Marquezine responde

Com direito a foto do Batman para ilustrar, o apresentador do BBB20, Tiago Leifert, publicou um “textão” nas redes sociais nesta quarta-feira (12) para se defender após criticas por sua postura no comando do programa, inclusive de famosas, como Bruna Marquezine, Giovana Ewbank e Fernanda Lima.

Ele foi criticado na internet por minimizar situações problemáticas, interferir no jogo e revelar informações de fora da casa mais vigiada do Brasil aos confinados. Giovana Ewbank declarou no Twitter que “Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB”. Bruna Marquezine emendou: “E umas informações falsas também… tá me irritando”.

Sem citar nomes, Tiago Leifert criticou o “linchamento virtual”. “É tão errado quanto qualquer outra coisa, não faz de você uma pessoa melhor e não conserta o mundo”, declarou.

Publicidade

O apresentador também mandou uma indireta às famosas que o criticaram publicamente: “Não adianta nada ficar de biquinho quando te atacam na internet e depois atacar os outros com seus milhões de seguidores quando você discorda de alguma coisa”.

Além disso, emendou Tiago Leifert, “não adianta nada salvar cachorros e gatos se para isso você destrói reputações e vidas humanas. Não adianta nada ficar falando de ’empatia’ a cada três posts se você não a pratica”.

Bruna Marquezine comentou o textão de Leifert e disse que não praticou linchamento virtual. “Aquilo foi para mim? Não pratiquei linchamento on-line. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo dividindo sua opinião (quando cabível) e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu sei bem”, escreveu.

Aquilo foi pra mim? Não pratiquei linchamento on line. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo dividindo sua opinião (quando cabível) e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu sei bem… — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) February 12, 2020

Deus que me livre. Eu tenho amigos que amam o Tiago e eu gosto dele por tabela. Não concordo com algumas falas dele no programa, mas não dá pra saber o que é ele e o que vem da direção. Como telespectadora árdua (rs) fico chateada as vezes, tipo quando ele falou que não + — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) February 12, 2020