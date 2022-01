Bebê de 3 meses morre soterrado após deslizamento em Itapevi

Um bebê de apenas três meses foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (31), após deslizamento de terra em Itapevi. A mãe da criança, uma mulher de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral da cidade com escoriações nas pernas.

A residência em que as vítimas estavam foi atingida pelo deslizamento por volta das 21h45 do domingo (30), devido às fortes chuvas que atingiram a região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e trabalhar nas buscas.

Residências próximas ao local onde o bebê foi encontrado estão em estado de extremo alerta, segundo informações do jornal “Primeiro Impacto”, do SBT. A área, no Jardim Ruth, seria uma ocupação irregular, o que pode aumentar o risco de acidentes.

Além do Corpo de Bombeiros, trabalharam na ocorrência equipes da Defesa Civil, Bombeiros, Guarda Civil Municipal de Itapevi e Samu. “Equipes já retomaram aos trabalhos para avaliar os demais imóveis que estão construídos irregularmente. Havendo necessidade, mais residências poderão ser isoladas para garantir a segurança e preservar vidas”, disse o prefeito de Itapevi, Igor Soares.

O bebê é uma das 21 vitimas fatais dos soterramentos causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo neste fim de semana. Além de Itapevi, foram registradas ocorrências com vítimas fatais em 8 municípios da Grande São Paulo, como Embu das Artes, Franco da Rocha e Francisco Morato.