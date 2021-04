Bebê faz “V da Vitória” no ultrassom e pai, com câncer raro, vê “sinal divino”

O ultrassom do primeiro filho fez Felipe Moreira dos Santos, de 31 anos, enxergar um “sinal divino”. O bebê aparece fazendo um “V” com a mãozinha, no gesto conhecido como o “V da Vitória”, o que aumentou a esperança de Felipe na batalha que trava contra o câncer.

“Até a médica falou: ‘olha, ele fez o sinalzinho de vitória com a mão’. Eu fiquei sem acreditar”, afirmou Felipe, que vive no Guarujá, São Paulo, ao portal “G1”.

Ele luta contra o câncer há cerca de nove meses. A doença atacou primeiro o rim esquerdo dele, que precisou ser retirado. Felipe diz que, antes da cirurgia, pediu a Deus que não o levasse, porquê seu sonho era ser pai. “Um mês depois da cirurgia, minha mulher ficou grávida”, contou.

Em seguida, o homem descobriu um novo tumor, no baço. A luta contra a doença fez com que ficasse muito difícil de acompanhar a esposa, Camila, nas consultas pré-natal, devido à imunidade baixa por causa da quimioterapia.

O “V da Vitória” surpresa no ultrassom veio em uma das raras vezes que Felipe conseguiu acompanhar Camila. “Ela insistiu para eu ir junto, e falei que não sabia se conseguiria. Na noite anterior, ela me perguntou de novo, mas disse que não sabia como ia acordar. De manhã, me senti um pouco melhor, e decidi ir junto”, contou.

Felipe vê na imagem um “sinal divino” de que conseguirá vencer o câncer e ser um grande pai para o filho, que vai se chamar Davi.