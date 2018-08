Bebê morto é encontrado no lixo

Morto, no meio do lixo, em uma calçada. Assim foi encontrado um bebê recém-nascido nesta terça-feira (7), no Jardim Record, em Taboão da Serra.

O bebê, um menino, foi encontrado por um carroceiro que procurava materiais recicláveis. Ele estava enrolado em um pano branco, ainda sujo com o líquido amniótico e o cordão umbilical estava embaixo do corpo, mas já cortado, de acordo com o portal O Taboanense.

O catador acionou os Bombeiros, que quando chegaram constaram que o bebê já estava morto e contataram a Guarda Civil Municipal (GCM).

O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e a Polícia Civil vai investigar o caso.