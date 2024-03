Bela Vista Baixa, em Itapevi, recebe o mutirão contra a dengue neste sábado (16)

As ações de combate à dengue em Itapevi deste sábado (16) vão atender o Bela Vista Baixa.

publicidade

A ação será das 8h às 14h com os agentes de saúde visitando 14 ruas do bairro.

Os técnicos entrarão nas casas para acabar com a proliferação do inseto causador da degue, zika e chikungunya.

publicidade

Grupos da zeladoria e o caminhão Cata-Bagulho também irão atuar para recolher móveis velhos sem uso, que contribuem na formação de poças onde o mosquito consegue se reproduzir.

O Mutirão “Todos contra o Aedes” já percorreu 79 ruas do Jardim Vitápolis, Jardim São Carlos, Jardim Santa Rita, Jardim Rainha e Parque Wey.

A autorização dos moradores para os agentes entrarem nos imóveis é de relevante importância para ensinarem as orientações necessárias e fazerem vistorias para eliminar possíveis criadouros do vetor.

publicidade

Além do mutirão, o trabalho também é promovido ao longo da semana com o bloqueio de casos constatados como positivos na cidade. Técnicos também eliminam os focos do mosquito mapeados em Itapevi.