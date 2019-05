Cantor brinca com o visual e assusta fãs

O cantor Belo entrou na onda dos filtros utilizados nas redes sociais e fez um vídeo no qual aparece irreconhecível, careca e sem dentes, no Instagram. “Respeita o véinho. Alô Recife, estou chegando!”, afirmou o cantor, em vídeo com o visual inusitado, sobre show na capital pernambucana.

Os fãs brincaram e comentaram a aparência de Belo. “Credo”, foi um dos comentários. “Deus do céu, que horror”, postou outro seguidor. Já outros mantiveram os elogios: “É lindo de qualquer jeito”, postou uma seguidora. “Tá melhor que antigamente, no tempo de Soweto kkkkkkkkkk”, comentou outro.

Dia das Mães

No domingo (12), Dia das Mães, Belo postou uma homenagem à mãe, Dona Terezinha, com uma foto na qual ela aparece com a Bíblia aberta e a mensagem: “A Bíblia 😍😍😍 MÃES de joelhos filhos de pé!! Obrigado por tudo, minha querida e amada mamãe. O meu muito pra você ainda é bem pouco de tudo que você merece dessa vida. Só peço a DEUS que te de muita saúde e muita paz!! O resto estou por aqui!! Te amo e feliz Dia das Mães de todos os dias!! Eterna guerreira @terezinhaavieira te amo além da vida”.