Belo é preso em operação “É o que eu mereço”, após fazer show na pandemia

O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso nesta quarta-feira (17), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista é investigado por ter feito um show no Complexo da Maré em meio à pandemia de covid-19 e sem autorização das autoridades.

Belo foi preso por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), que realizaram a operação “É o que eu mereço”, uma referência a uma das músicas de sucesso do cantor. Além do mandado de prisão preventiva, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

O evento foi realizado no último sábado (13), dentro de uma escola municipal. Nas rede sociais, circulam vídeos do show em meio à aglomeração. De acordo com investigadores, as salas de aula do espaço foram utilizadas como camarote.

Seremos feios! Show do Belo no Parque União na Maré.#feio#covid19 pic.twitter.com/Yo6eYjjwQt — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) February 13, 2021

Show do Belo ontem a noite. Está cumprindo as regras de ouro? 🤔🤔🤔#Covid19 #vidigal pic.twitter.com/KAASryG1LT — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) February 15, 2021



Assim que a polícia iniciou a investigação, Belo disse ao G1 que o show foi realizado “seguindo todos os protocolos”. “Não temos controle do geral. Isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas, que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias”, afirmou.

Na operação, foram apreendidos equipamentos, veículos, documentos e a aparelhagem de som da produtora apontada como a organizadora do show. Belo também deve prestar esclarecimentos à polícia sobre quem pagou o cachê do evento.

