Belo se apresenta em parque aquático de Cotia em agosto; ingressos à venda

O parque aquático Thermas da Mata, situado em Cotia, realiza a quarta edição de seu “Esquenta Thermas” com uma programação especial, no mês de agosto. A principal atração é o show do cantor Belo.

Os ingressos já estão no 2º lote, com opções de lugares na Pista ou nos Camarotes e Bangalôes, e podem ser adquiridos no site do Thermas da Mata, onde há detalhes sobre a atração.

Belo, voz de “Farol da Estrelas”, “Reinventar”, “Perfume” e outros sucessos do pagode, se apresenta no dia 11 de agosto. O público poderá curtir ainda mais atrações ao longo do dia.

SERVIÇO

4º Esquenta Thermas da Mata com show do Belo

Quando: 11 de agosto

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000 Jardim Isis, em Cotia, saída pelo KM 36 da Rodovia Raposo Tavares.

Ingressos e mais informações no Thermas da Mata.