Bermuda com ilustração de PM em “microondas” do crime é vendida em Itapevi

Policiais militares encontraram em Itapevi um estabelecimento vendendo bermudas com a ilustração de um PM em um “microondas” do crime — cercado de pneus, nos quais o corpo é carbonizado. Os responsáveis vão responder por apologia ao crime.

publicidade

Os policiais encontraram a vestimenta ao abordarem um suspeito próximo à Estação de Itapevi. O homem estava com uma sacola em mãos. Questionado, ele disse que havia nela uma bermuda, que havia sido adquirida em uma galeria. Quando os PMs pediram para ele esvaziar a sacola e mostrar o material, o suspeito a largou e conseguiu fugir.

Na sacola, os policiais se depararam com a bermuda com uma ilustração que mostra um PM em um “microondas” do crime. Então, os agentes de segurança procuraram a galeria onde supostamente a vestimenta havia sido adquirida e encontraram o estabelecimento responsável, na rua Rubens Caramez, no Centro de Itapevi.

publicidade

A loja não tem alvará de funcionamento. A responsável, J.F.S.S, afirmou aos policiais que comprou os materiais na feira noturna do Brás, em São Paulo, para revender. A administração da galeria onde o comércio funciona informou que não tinha conhecimento da venda desse tipo de material no local.

Os responsáveis pela loja foram encaminhados à Delegacia de Itapevi, onde foi registrado boletim de ocorrência de apologia ao crime, que pode gerar detenção de três a seis meses, ou multa.