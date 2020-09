A mulher do governador João Doria (PSDB), Bia Doria estará em Carapicuíba para acompanhar a testagem gratuita de covid-19 em moradores do município nesta quinta-feira, às 15h.

publicidade

A ação da Prefeitura, em parceria com o governo do estado, será realizada no Parque dos Paturis. Para fazer o teste rápido de covid-19, munícipes a partir de 18 anos devem comparecer ao parque portando RG, CPF ou CNH e retirar senha a partir das 8h30. Serão distribuídas 400 senhas por ordem de chegada.

Após acompanhar a testagem, a primeira-dama seguirá, às 15h30, para a Associação Santa Terezinha, na avenida Rui Barbosa, 2.610, na Vila Santa Terezinha. Na entidade, Bia Doria entregará cestas básicas, itens de higiene e limpeza e chocolates.

publicidade

Serão entregues cerca de 18 mil máscaras de proteção, 2.700 caixas de chocolate, 1.800 cestas básicas e 1.800 kits de higiene e limpeza, que devem ser distribuídos para 15 entidades espalhadas no município.