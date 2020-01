“Bicha mudo”: Prefeitura de Barueri entrega cesta básica com descrição homofóbica

A Prefeitura de Barueri entregou uma cesta básica com uma descrição homofóbica a um jovem morador do Jardim Mutinga na manhã desta quarta-feira (8). A cesta tinha escrito “bicha mudo” na lateral da embalagem.

A vítima, Lucas Souza, relatou o episódio nas redes sociais: “Hoje pela manhã, por volta das 9h40, recebi o chamado para receber a cesta básica, que é fornecida pela Prefeitura de Barueri. Ao retirar a cesta, me deparei com essa brincadeira de mal gosto feito pelos próprios entregadores da cesta básica”, contou.

Com a repercussão do caso nas redes sociais, de acordo com Lucas, o suposto autor da “brincadeira” foi a casa dele se desculpar e dizer que não havia sido ele quem escreveu a descrição, que ela já estava escrita na caixa.

O funcionário da Prefeitura também pediu para que não seja feito boletim de ocorrência por homofobia, de acordo com o jovem. “Porém, informei que já está sendo apurado os fatos e que iremos sim fazer b.o”, conta Lucas.

Ele recebeu apoio nas redes sociais. “Denuncie mesmo para que os responsáveis paguem por esse ato repugnante”, comentou uma internauta. “Falta de respeito com as pessoas. Colocam funcionários incapazes de trata as pessoas com mínimo de respeito e ainda dizem que é cidade modelo. Modelo de que ninguém sabe”, comentou outra.

“O povo acha que tem o direito de ofender as pessoas. Isso tem que acabar. Não podemos deixar pra lá, tem que tomar providências”, foi outro comentário.

A Prefeitura de Barueri ainda não se pronunciou sobre o episódio.