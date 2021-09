Bicheiro é executado em Itapevi

Um homem conhecido como Gilson Bicheiro, envolvido com o Jogo do Bicho, foi morto a tiros por volta das 16h desta quinta-feira (16), em uma estrada de acesso à rodovia Castello Branco em Itapevi.

Gilson e um outro homem estavam em uma caminhonete. Em um trecho, eles pararam e desceram para verificar algo na traseira do veículo. Quando eles voltaram ao carro e se preparavam para seguir viagem, dois homens chegam em outro carro e os abordam. Um homem encapuzado desce atirando e atinge o bicheiro à queima roupa. Ele não resiste e morre no local. Em seguida, os assassinos fogem.

O homem que estava no carro com Gilson, no banco do passageiro, também foi baleado. Após o ataque, ele saiu caminhando da caminhonete e caiu alguns metros depois. Foi socorrido e encaminhado ao hospital.

A ocorrência é investigada pela Delegacia de Itapevi. Um vídeo que mostra o momento do ataque tem sido compartilhado nas redes sociais.