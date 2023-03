Bivalente: Osasco inicia vacinação de pessoas acima de 50 anos com comorbidade

As unidades de saúde de Osasco iniciaram a vacinação contra a covid com o imunizante Bivalente em pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais.

A comprovação da comorbidade poderá ser feita no próprio registro de doses anteriores de vacina contra a covid ou por receitas, exames ou relatório médico.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. Os endereços e horários de funcionamento poderão ser vistos em saude.osasco.sp.gov.br.

Bivalente

A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão esta nova versão primeiro. Pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de tomar a bivalente.

O grupo “com comorbidade” são pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV, transplantados e outros com o sistema imune fragilizado, pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade, pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; as com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas; entre outras.

Vacinas do calendário infantil

Está em vigor o novo calendário de vacinação de crianças nas Unidades Básicas de Saúde de Osasco.

As vacinas contra a covid, considerando a Pfizer pediátrica e baby, serão ministradas nas terças e quintas nas UBSs. A mudança foi implementada para otimizar a aplicação do imunizante, já que cada frasco pode ser usados para vacinar entre 6 a 10 pessoas, a depender do tipo imunobiológico.

Quanto às demais vacinas, cuja distribuição não está estável, também serão oferecidas em dias alternados, conforme segue abaixo:

VACINAÇÃO CONTRA A BCG

Ocorrerá uma vez por semana nas UBSs

Segunda-feira

UBS Maria Gatti Giglio – Jardim das Flores – 9h às 19h

UBS Márcio Valdevino Batista – Vila Menck – 9h às 15h

UBS Emilia C. Cerqueira – Munhoz II – 9h às 15h

UBS José Guimarães Abreu – Cipava – 9h às 19h

Terça-feira

UBS Anunciata de Lúcia – 9h às 15h

UBS Santa Gema Galgani – Presidente Altino – 9h às 15h

UBS Guilhermina N. Abreu – Metalúrgicos – 9h às 15h

UBS Irmã Águeda M. Jaime – Santa Tereza – 9h às 15h

UBS Otacílio Firmino Lopes – Ayrosa – 9h às 19h

Quarta-feira

UBS Neyde Alves da Silva – Cidade das Flores – 9h às 19h

UBS Oduvaldo Maglio – Vila Yara – 9h às 15h

UBS Vasco da Rocha Leão – Veloso – 9h às 19h

UBS Helena Marrey – Rochdale – 9h às 19h

UBS José Menezes Alves – Santa Maria – 9h às 15h

UBS Getulino José Dias – Padroeira – 9h às 19h

UBS Silvio João L. Lúcia – Helena Maria – 9h às 19h

UBS Laurinda R. Rubo – Jardim D’Abril – 9h às 15h

UBS Padre Guerino Ricciotti – Remédios – 9h às 15h

UBS Carmeno Naghy – Vila Menck – 9h às 15h

UBS José F. Rezende – Vila Yolanda – 9h às 15h

UBS Carolina Maria de Jesus – Jaguaribe – 9h às 19h

Quinta-feira

UBS Francisco Dias da Silva – Quitaúna – 9h às 15h

UBS José Sabino Ferreira – Baronesa – 9h às 19h

UBS Santa Maria Goreti – 9h às 19h

UBS Maria do Socorro B. Patrício – Palmares – 9h às 15h

UBS José Groff – Aliança – 9h às 13h

UBS Lia Buarque M. Gasparini – Conceição – 9h às 19h

UBS Raimunda C. Souza – Munhoz I – 9h às 15h

Sexta-feira

UBS Dr. Adauto Ribeiro – Três Montanhas – 9h às 15h

UBS Francisca Lima de Lira – Portal – 9h às 19h

UBS Maria Pia de Oliveira – Santo Antônio – 9h às 19h

UBS José Hilário dos Santos – Piratininga – 9h às 19h

UBS Maria Girade Cury – Novo Osasco – 9h às 19h

UBS Luciano R. Costa – Jardim Roberto – 9h às 15h

UBS Darcy Alves E. Robalinho – Ayrosa – 9h às 19h

VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA (SRC)

Segundas e quintas nas UBSs

VACINAÇÃO CONTRA A COVID (pediátrica e baby)