Black Friday da Ford tem descontos e parcelamento em até 60 meses

A Ford inicia uma grande campanha de varejo com ofertas especiais de Black Friday que ficarão disponíveis durante todo o mês de novembro. Na promoção, toda a linha de veículos da marca pode ser financiada em até 60 meses com entrada de apenas 20%, incluindo descontos no preço de lista e outros incentivos, como valorização do veículo usado. A oferta vale para todos os modelos, incluindo Ka Hatch, Ka Sedan, EcoSport, Ranger e o recém-lançado Territory.

publicidade

O Ka S 1.0 2021, por exemplo, que tem preço à vista com desconto de R$ 49.490, pode ser adquirido com entrada de R$ 9.900 e 60 parcelas de R$ 915. Equipado como o moderno motor de três cilindros de 85 cv, ele vem com ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas e vidros elétricos dianteiros.

Para quem precisa de mais espaço no porta-malas, o Ka Sedan SE 1.0 sai por R$ 54.990 à vista (bônus de R$ 2.600 sobre o preço de lista), ou com entrada de R$ 10.998 e 60 parcelas de R$ 1.014. Entre outros itens, o modelo tem sistema de som MyConnection com comandos de voz.

publicidade

O EcoSport SE 1.5 manual custa R$ 77.490 à vista (redução de R$ 3.000 sobre o preço de lista) e pode ser adquirido com uma entrada de R$ 15.498 e 60 parcelas de R$ 1.420, além de oferecer uma valorização de R$ 2.000 no veículo usado. Seu motor 1.5 de três cilindros gera 136 cv e ele vem com rodas de liga leve de 15”, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com tela de 7” e retrovisores externos com indicador de direção.

O Territory 1.5 SEL automático, com preço de R$ 179.900, pode ser adquirido com entrada de R$ 35.980 e 60 parcelas de R$ 3.269, contando ainda com uma valorização de R$ 5.000 no veículo usado. Referência em conforto, conectividade e tecnologia, o novo SUV médio vem com teto solar panorâmico, faróis de LED e sistema multimídia com tela de 10,1”, entre outros itens.

publicidade

“A Ford preparou para esta Black Friday ofertas inéditas com as maiores facilidades do mercado”, diz Marcel Silva, gerente de Marketing de Varejo da Ford. “Além disso, a promoção não dura só uma semana. Ela estará disponível durante todo o mês de novembro para que o consumidor tenha tempo de comparar e aproveitar esta oportunidade única”.