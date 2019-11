Black Friday do Continental Shopping terá realidade aumentada e até 80% de desconto

No fim de semana de 29 novembro a 1 de dezembro, o Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, promove mais uma ação promocional de Black Friday. Este ano, o empreendimento traz a tecnologia para ajudar os consumidores a encontrar descontos. Batizada de “Chuva de descontos”, a campanha utiliza a Realidade Aumentada, por meio de um aplicativo, para o cliente “caçar” ofertas que, segundo o shopping, podem chegar a 80%.

Para aproveitar as promoções, basta baixar o aplicativo “xAR”, apontar a câmera do celular em busca dos alvos espalhados pelos shoppings e começar a caça às ofertas.

A partir daí aparecerão descontos com animações interativas personalizadas para tornar a ação ainda mais atrativa para os participantes.

“Os clientes deverão ficar atentos. A todo momento o aplicativo enviará mensagens relâmpago com informações dos ‘superdescontos’, que são ofertas mais agressivas, em locais específicos do shopping, com preços ainda melhores” alerta Rodrigo Rufino, gerente de marketing do Continental Shopping.

A campanha já tem previstos mais de 20 mil descontos por toda a rede de shoppings, de diversos setores, como vestuário, lazer, eletrônicos, alimentação, calçados e brinquedos. No empreendimento, estarão participando marcas como YouPlay, Any Any, Boa Forma, Imaginarium, Piticas, Tapete In Kasa, Kings Sneakers e tantas outras.

O APP foi desenvolvido pela XGB, startup acelerada pela Aliansce Sonae em parceria com a Fábrica de Startups.

Serviço

Black Friday – Continental Shopping

Período: 29 de novembro a 1º de dezembro

Horário: segunda a sábado: das 10h às 22h – domingo: das 14h às 20h

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo, SP

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br