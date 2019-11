Black Friday no SuperShopping de Osasco terá descontos de até 70%

A Black Friday (29/11) também terá ofertas especiais, com descontos de até 70%, nas lojas do SuperShopping Osasco, anunciou o centro de compras na manhã desta quinta-feira (21). A ação promocional acontecerá nos dias 29, 30 e 1º, sexta, sábado e domingo.

Quem está decidido a comprar os presentes da família, aproveita as promoções de marcas como a Anacapri, Any Any, Arezzo, Clube Melissa e Renner. Além disso, para quem deseja mobiliar ou redecorar a casa, a dica é conferir as novidades da Fast Shop, Polishop, Inovar e Imaginarium.

“Entramos no clima de Black Friday e preparamos uma programação especial para que toda a região aproveite as melhores ofertas neste final de ano. É o momento de comprar o presente de toda a família e dos amigos com muita diversão e preço baixo”, afirma Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para animar o passeio, o empreendimento traz a decoração natalina com o tema “Natal Nevado”, que traz carrossel, giras-giras, árvore natalina com sete metros de altura, trono exclusivo para os pets e um boneco de neve de quatro metros de altura.

O SuperShopping Osasco oferece Wi-Fi e três horas de estacionamento gratuito.

Serviço

Black Friday no SuperShopping Osasco

Data: dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro

Horário: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 14h às 20h

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos