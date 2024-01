Blocos de Carnaval começam a desfilar em Santana de Parnaíba dia 27

A folia de Carnaval na cidade de Santana de Parnaíba começará mais cedo neste ano. A programação inicia no sábado (27), com desfiles dos blocos de rua Pinga com Mel, às 19h, e Galo Garnizé, às 21h30.

A concentração dos foliões do Pinga com Mel será no CEMIC (largo da Matriz, 49 – Centro de Santana de Parnaíba). Já a do Galo Garnizé será no espaço Henrique Preto, Praça 14 de Novembro.

A folia continua nos finais de semana seguintes e se estende até o dia 13 de fevereiro.

Abaixo, você confere a programação completa do Carnaval de Rua de Santana de Parnaíba: