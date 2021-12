BMX Estilo Livre: Carapicuíba recebe campeonato de manobras radicais em janeiro

A quinta edição do BMX Estilo Livre está programada para acontecer em janeiro de 2022, em Carapicuíba, na Pista Caracas Trails. Evento reúne feras das manobras radicais com a bike.

A programação deve começar no dia 6 de janeiro, com treinos livres. No dia 7 será a vez dos treinos oficiais. Já as classificatórias devem ocorrer no dia 8, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV. Os oito melhores colocados disputam a grande final no domingo, dia 9, com transmissão pelo “Esporte Espetacular”, da TV Globo.

Os participantes dessa edição do BMX Estilo Livre ainda não foram divulgados pelos organizadores. Mas o público deve receber o carapicuibano e campeão Leandro Moreira, o “Overall”.

