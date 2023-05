Boca Rosa nega que tenha tubarões no aquário de sua nova mansão na Granja Viana

A nova moradora da Granja Viana, bairro nobre de Cotia, Bianca Andrade, a Boca Rosa, negou que tenha tubarões no aquário de sua mansão. “Não tem tubarões na minha casa, tá gente?”, explicou a empresária de 28 anos, nos Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (2).

Bianca contou que antes de comprar o imóvel, avaliado em R$ 18 milhões, segundo o “Uol”, pediu que os tubarões fossem levados para serem cuidados por profissionais adequados e em ambiente adequado para eles.

Com isso, não há mais tubarões no aquário de sua sala de estar. “Falei para o ex-dono da casa que não concordava que eles estivessem ali. Então, não tem tubarões. Quando eu entrei na minha casa, os tubarões já estavam em um lugar com profissionais cuidando deles”, completou a influenciadora digital.

A explicação de Boca Rosa veio logo após a repercussão da conquista do imóvel, da qual ela comemorou nas redes sociais e em um vídeo publicado no YouTube. No vídeo, Bianca Andrade garantiu que preparou um tour por sua nova mansão e que irá compartilhar com os fãs em breve.