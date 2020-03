Bom exemplo! Igreja de Osasco coloca suas dependências à disposição para ajudar no combate ao coronavírus

Enquanto alguns líderes religiosos, como Silas Malafaia, insistem em realizar cultos presenciais, apesar de todas as recomendações médicas e das autoridades de que se evite aglomerações para impedir a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Comunidade Carisma, em Osasco, dá um grande exemplo de solidariedade e responsabilidade no combate à pandemia. A igreja, que fica em Quitaúna, disponibilizou suas dependências para reforçar o atendimento a possíveis pacientes ou outras necessidades no combate à doença.

“A Carisma decidiu, através de seu Conselho, colocar as suas dependências aqui à disposição da União, no caso de precisarem de espaço para usar como base do atendimento ou até de armazenamento, se faltarem espaços”, diz o pastor Anésio Rodrigues.

“Se precisarem ampliar os leitos de hospitais para atender doentes, podem usar o nosso espaço para receber os menos graves ou de outros assuntos. Já fizemos contato com o hospital da Aeronáutica e colocamos aqui para ser uma disposição de espaço se for necessário. Fiz contato com o prefeito também, deixando recado que nós estamos à disposição para servir à sociedade”, continua o pastor.

“Queremos servir a nossa cidade. As nossas dependências, nossos salões, estão todos abertos, disponíveis, para atender à sociedade. Nós acreditamos que a igreja precisa servir a sociedade de todas as maneiras nesse tempo e essa é mais uma delas”, completa Anésio Rodrigues.

O pastor destaca ainda: “É tempo de nós nos unirmos. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Não se baseie em falsas esperanças, nem em fake news, nem teorias da conspiração, nem em falsos profetas”.

Atendendo às recomendações das autoridades contra o coronavírus, a Comunidade Carisma passou a transmitir seus cultos pela internet. “A igreja não fecha. O que fecha é o lugar do culto. Porque a igreja somos nós, corpo vivo do nosso senhor Jesus. E estamos em todas as partes”, afirma.